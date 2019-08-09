Участники «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова тайно поженились

Одна из самых крепких пар телепроекта официально зарегистрировала отношения. Майя и Алексей не хотели афишировать это событие. Они расписались в Вернадском ЗАГСе без друзей и родственников.

Однако сохранить регистрацию брака в тайне не получилось. Тогда Купин и Донцова объяснили в инстаграм, что само торжество состоится 19 августа. Пока же молодожены продолжают подготовку к нему.

По словам Майи Донцовой, свадьба занимает все ее время, каждый день посвящен предстоящему празднику. «Мне кажется, что я буду плакать на нашей свадьбе, очень я сентиментальная стала в последнее время», — признается она.

Средства на организацию торжества молодожены получили от «Дома-2». Они выиграли конкурс «Свадьба на миллион». Алексей Купин и Майя Донцова рассказали, что благодарны проекту, но сейчас они все чаще задумываются о том, как будут реализовываться вне периметра телестройки.