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Участники «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова тайно поженились

Звезды телепроекта расписались в Вернадском ЗАГСе Москвы.

Участники «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова тайно поженились

Одна из самых крепких пар телепроекта официально зарегистрировала отношения. Майя и Алексей не хотели афишировать это событие. Они расписались в Вернадском ЗАГСе без друзей и родственников.

Однако сохранить регистрацию брака в тайне не получилось. Тогда Купин и Донцова объяснили в инстаграм, что само торжество состоится 19 августа. Пока же молодожены продолжают подготовку к нему.

По словам Майи Донцовой, свадьба занимает все ее время, каждый день посвящен предстоящему празднику. «Мне кажется, что я буду плакать на нашей свадьбе, очень я сентиментальная стала в последнее время», — признается она.

Средства на организацию торжества молодожены получили от «Дома-2». Они выиграли конкурс «Свадьба на миллион». Алексей Купин и Майя Донцова рассказали, что благодарны проекту, но сейчас они все чаще задумываются о том, как будут реализовываться вне периметра телестройки.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиАлексей КупинМайя ДонцоваСвадьба на миллион

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Участники «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова тайно поженились
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