«Опять 25!»: вдова Михаила Круга в дерзком платье блеснула смелым декольте

Ирина Круг была музой Михаила Круга. Он влюбился в нее, когда девушка работала официанткой. Король шансона предложил ей работать его костюмершей, а вскоре между ними вспыхнул роман. Они сыграли свадьбу, а когда избранница родила ему сына Александра, то спустя всего месяц произошло трагическое событие. Певец погиб. Ирина до сих пор тяжело переживает случившееся.

После трагедии вдова Круга продолжила его дело. Она выступает на сцене. Девушка признавалась, что если бы Михаил был жив, то не позволил бы ей петь. После смерти возлюбленного она снова вышла замуж за предпринимателя из Твери Сергея Белоусова. Они прожили вместе почти 14 лет, но в 2020 году расстались. Ирина призналась, что супруг ее предал. Однако они вместе воспитывают сына Андрея, которому уже семь лет.

29 марта вдова Круга отмечает день рождения. Она поделилась своим фото в соцсети. По всей видимости, блондинка не стесняется того, что ей стукнуло 45 лет. В кадре она предстала в платье на запах сливочного цвета. Наряд с красивой линией декольте дополнил черный корсет.

«Опять 25! День рождения!» — написала именинница.

«Поздравляю с 18-летием, любимая мамочка!» — написал сын Михаила Круга.

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