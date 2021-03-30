«Когда они пытаются вести»: Максим Аверин признался, что ему не нравится в женщинах

Актер Максим Аверин на экране довольно часто воплощает персонажей брутальных, с сильным мужским посылом. Отсюда и постоянно приписываемые ему романы с партнершами по съемочной площадке.

«Уже со столькими положили в постель! Я даже думаю, какая завидная у меня биография, — говорит Максим Аверин. — Мы должны на площадке сыграть любовь. И если вы верите, что между нами проскочила искра, значит, мы хорошо сделали свою работу».

Между тем, артист дал понять, что не все его романы — плод воображения поклонников. С кем-то, по признанию Аверина, у него были отношения, а с кем-то и неприязнь категорическая.

Отношение к женщинам у Максима Аверина вполне себе традиционное. Идеальная, в его представлении, не должна пытаться лидировать.

«Когда они пытаются вести, начинают бороться со мной, мужские функции выполнять, — озвучил артист в беседе с «Комсомольской правдой», что ему не нравится в женщинах. — А этого не надо делать. Это как в танце. Когда женщина начинает вести, я говорю: подожди, у нас ничего не получится, пока ты не поймешь, что веду я».

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