Стала известна дата выхода сериала «Милиционер с Рублевки» на ТНТ

Канал начнет показывать комедию уже в апреле.

Телеканал ТНТ анонсировал дату премьеры нового сериала «Милиционер с Рублевки». Показ начнется в понедельник, 12 апреля. Сериал будет выходить с понедельника по четверг в 21:00 по московскому времени на протяжении двух недель.

«Милиционер с Рублевки» состоит из восьми серий, каждая из которых посвящена какому-то явлению 90-х годов прошлого века — от «паленых» кассет, продающихся в ларьках у метро, до новых русских в малиновых пиджаках.

«Милиционер с Рублевки» представляет собой приквел сериала «Полицейский с Рублевки» и повествует о юных годах стража порядка Володи Яковлева.

Полицейского образца 90-х годов сыграл Артем Сучков, сумевший совместить свою подачу Яковлева с теми особенностями персонажа, которыми его наделил Сергей Бурунов.

Молодой Володя Яковлев получит первую взятку, поймет, что делами некоторых людей нужно заниматься с большим усердием, познакомится с первыми демонами и хлебнет горя от собственного брата.

«Играть молодого Яковлева оказалось довольно энергозатратно. Он экспрессивен, импульсивен, неуравновешен», — признался Артем Сучков.

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