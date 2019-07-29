Начались съемки приквела «Полицейского с Рублевки» — без Петрова

Стартовали съемки нового сезона популярного комедийного телесериала «Полицейский с Рублевки».

Известно, что действие картины разворачивается в лихие 90-е, поэтому название многосерийного фильма решено было поменять на «Милиционера с Рублевки». Это будет предыстория, приквел популярного комедийного сериала.

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Как рассказал «Вокруг ТВ» режиссер и сценарист проекта Илья Куликов, главным героем комедии станет персонаж актера Сергея Бурунова — молодой Яковлев. Его сыграет артист Артем Сучков, который запомнился многим по шоу «Последний герой — 2019». Он отказался от выхода в финал, потому что затосковал по дому и уговорил своих друзей проголосовать против себя. Также Сучков играл в проектах «Гоголь» и «Чернобыль. Зона отчуждения».

Напомним, Александр Петров покинул проект. Его роль изначально не предполагалась в новых сериях фильма. Известно, что «Гоголь» продолжится также без участия популярного артиста — такое решение приняли продюсеры картины. К слову, Петров единственный из российских актеров вошел в недавний рейтинг самых богатых россиян в возрасте до 40 лет по версии журнала Forbes.