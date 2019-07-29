Сериалы

Начались съемки приквела «Полицейского с Рублевки» — без Петрова

Главную роль в новой истории сыграет Артем Сучков.

Начались съемки приквела «Полицейского с Рублевки» — без Петрова
Артем Сучков/instagram.com/p/B0YjosYCArF/

Стартовали съемки нового сезона популярного комедийного телесериала «Полицейский с Рублевки».

Известно, что действие картины разворачивается в лихие 90-е, поэтому название многосерийного фильма решено было поменять на «Милиционера с Рублевки». Это будет предыстория, приквел популярного комедийного сериала.

Как рассказал «Вокруг ТВ» режиссер и сценарист проекта Илья Куликов, главным героем комедии станет персонаж актера Сергея Бурунова — молодой Яковлев. Его сыграет артист Артем Сучков, который запомнился многим по шоу «Последний герой — 2019». Он отказался от выхода в финал, потому что затосковал по дому и уговорил своих друзей проголосовать против себя. Также Сучков играл в проектах «Гоголь» и «Чернобыль. Зона отчуждения».

Напомним, Александр Петров покинул проект. Его роль изначально не предполагалась в новых сериях фильма. Известно, что «Гоголь» продолжится также без участия популярного артиста — такое решение приняли продюсеры картины. К слову, Петров единственный из российских актеров вошел в недавний рейтинг самых богатых россиян в возрасте до 40 лет по версии журнала Forbes.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Полицейский с Рублевки-4"актер ААлександр Петровактер Александр ПетровАлександр ПетровПолицейский с РублевкиФильм "Полицейский с Рублевки"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Начались съемки приквела «Полицейского с Рублевки» — без Петрова
Интересно?
Поделись с друзьями: