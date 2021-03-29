«12 лет об этом мечтала»: Барановская наслаждается мартовскими каникулами

Телеведущая с детьми отправилась в мини-отпуск на север страны.

Юлия Барановская решила устроить себе мини-отпуск. Вместе с тремя детьми телеведущая отправилась на север страны и исполнила свою давнюю мечту. В Instagram она поделилась фото и видео, на котором ей позировал новорожденный детеныш тюленя.

«Я двенадцать лет об этом мечтала. Сегодня моя мечта сбылась. Я счастлива и дети тоже», — написала Барановская.

Однако не всем ее фанатам такие действия пришлись по душе. В комментариях многие отметили, что так близко походить к диким животным категорически запрещается. Среди защитников природы нашлись и те, кто встал на защиту Юлии, отметив, что она не брала белька на руки.

Напомним, что Барановская довольно часто путешествует по разным уголкам России. В ее списке — Байкал, Крым и северные края.

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