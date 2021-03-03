Юлия Барановская поделилась, как можно быть счастливой без мужа

35-летняя Юлия Барановская много работает и много отдыхает, часто ездит в поездки с тремя детьми от Андрея Аршавина и радуется успехам своих наследников. Со стороны кажется, что телеведущая счастлива и довольна жизнью. Но можно ли женщине в ее возрасте быть счастливой без мужа? Этот вопрос Teleprogramma.pro задала звезде напрямую.

«Замужество само по себе не может сделать тебя счастливой, как и любой другой внешний фактор. Ты можешь быть в самом красивом месте на земле, с самыми лучшими людьми, в невероятном наряде с шикарным макияжем, но абсолютно несчастной. Потому что каждый человек счастлив внутри себя», — ответила Юлия.

По словам ведущей, она давно привыкла сама разбираться со своими проблемами и быстро выводить себя из плохого настроения. Последнее является моментом жалости к себе, и Барановская говорит, что человек сам решает, как долго он хочет себя жалеть.

В новом интервью женщина поделилась, что ее будущий избранник обязательно должен будет разделять ее с детьми страсть к путешествиям, а также отметила, что сразу отметает мужчин, которые боятся с ней познакомиться из-за ее известности.

К слову, наследники теледивы тоже хотят, чтобы мама поскорее вышла замуж и регулярно подначивают ее быть открытой для ухаживаний со стороны кавалеров. Напомним, в 2003–2013 годах Юлия состояла в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным и после расставания с ним посвятила жизнь работе и детям. Официально замужем популярная ведущая так и не была.

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