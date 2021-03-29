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«Спасибо за эту сказку!»: муж Анны Нетребко не смог сдержать эмоций после разоблачения Солнца в «Маске»

Всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов является преданным поклонником шоу на НТВ.

«Спасибо за эту сказку!»: муж Анны Нетребко не смог сдержать эмоций после разоблачения Солнца в «Маске»
Солнце. Фото: телеканал НТВ

Седьмой выпуск шоу «Маска» на НТВ стал последним для Солнца. В сияющем золотом костюме оказалась юмористка и телеведущая Марина Кравец. Для большинства членов жюри разоблачение не стало сюрпризом – Александр Ревва, Тимур Родригез и Валерия точно определили имя героини.

Ни одного выпуска «Маски» не пропускают в семье Анны Нетребко. Оперная дива с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, с увлечением наблюдают за развитием событий на проекте. И уход Солнца для Эйвазова стал очередным поводом поделиться своими эмоциями.

«Невероятно талантливая, обаятельная и харизматичная @marinakravets!», — не смог сдержать переживаний певец. И поблагодарил артистку: «Спасибо, солнце, за эту сказку».

Юсиф Эйвазов не смог сдержать эмоций после разоблачения Солнца в «Маске»
Юсиф Эйвазов не смог сдержать эмоций после разоблачения Солнца в «Маске». Фото: instagram.com/vyacheslav_star/

Ранее Эйвазов жестко высказался в адрес Азизы, которая скрывалась в костюме Пингвина. Кроме того, присутствие Розовой Пантеры на сцене проекта раздражало мужа Нетребко, и когда она вылетела, он открыто злорадствовал.

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