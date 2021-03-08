«Праздник никто не имеет права портить»: муж Анны Нетребко осудил Азизу за поведение на шоу «Маска»

Финал четвертого выпуска второго сезона «Маски» на НТВ оказался довольно драматичным – Филипп Киркоров своим решением рассекретил Пингвина, а потом горько сожалел об этом. Расплакалась и артистка, скрывавшаяся в костюме, — ею оказалась 56-летняя певица Азиза.

Напряжение после снятой маски почувствовали многие. Испепеляющий взгляд Азизы, которая мечтала дойти до финала проекта, но выбыла, поразил многих телезрителей – в Сети началось бурное обсуждение драматической кульминации выпуска. И муж оперной дивы Анны Нетребко, знаменитый тенор Юсиф Эйвазов осудил поведение Азизы.

«Профессионал ее уровня не имеет права вот так себя вести как обиженный ребенок… нельзя забывать, что это шоу, а шоу значит праздник, а праздник никто не имеет права портить людям, даже сам участник», — высказался знаменитый тенор.

Многие подписчики поддержали звезду мировой оперы и тоже осудили поведение певицы после снятия маски. Азиза не смогла сдержать слез, расплакалась и вызвала у членов жюри чувство вины. Киркоров стал раскаиваться в том, что принял решение снять маску именно с Пингвина, стал извиняться и корить себя.

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