«Впервые на проекте у меня были слезы»: ведущий шоу «Маска» рассказал, кто заставил его плакать

На телеканале НТВ продолжается второй сезон шоу «Маска» — самого засекреченного проекта. На этот раз участников было 14, в составе жюри – вместо Гарика Мартиросяна появился Александр Ревва. Но неизменными остались яркие номера, искренние эмоции и неожиданные разоблачения.

В седьмом выпуске шоу маску сняли с Солнца. Выбирая между светилом и Единорогом, номинированными на разоблачение, председатель жюри Филипп Киркоров выступил в интересах своей дочки Аллы-Виктории, которая очень болеет за Единорожку.

В золотистом костюме оказалась Марина Кравец, резидент Comedy Club. Ведущий программы Вячеслав Макаров разоткровенничался с подписчиками после эфира.

«Как же я переживал за солнце. Впервые на проекте у меня были слезы, когда уходило солнце! Я родом из солнечной Астрахани и обожаю солнце в любом проявлении, даже в музыкальном!», — признался шоумен.

Эмоции в кульминационном моменте шоу, действительно, били через край. Сама Кравец признавалась, что ей хотелось участвовать в проекте как можно дольше.

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