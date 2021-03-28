«На «Евровидение?»: Филипп Киркоров сделал предложение Марине Кравец после разоблачения на «Маске»

В выпуске самого охраняемого проекта – шоу «Маска» телеканала НТВ в это воскресенье, 28 марта, был разоблачен шестой по счету участник. Волевым решением Филипп Киркоров принял решение снять маску с Солнца, вокальным талантом которой он был восхищен.

Когда участница разоблачилась, стало понятно, что предположение Тимура Родригеза, которое он выдвинул чуть ли не после первого выступления вокалистки на шоу «Маска», оказалось верным. Звездой по имени Солнце стала телеведущая, актриса и певица Марина Кравец.

Члены жюри осыпали участницу комплиментами.

«Для меня этот проект открыл вас, — сказал Марине Кравец Филипп Киркоров. — Почему до сих пор действительно нет альбома?» «Я открыта к творческим предложениям», — ответила Кравец. «Может, в следующем году на «Евровидение» от России», — тут же предложил вокалистке поп-король.

В ответ Марина Кравец пообещала Филиппу Киркорову подготовиться к поездке и сделать шенгенскую визу. Шутку актрисы оценило жюри, весело расхохотавшись.

Напомним, ранее шоу «Маска» покинули Черная Пантера, Ананас, Пингвин, Банан и Розовая Пантера.

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