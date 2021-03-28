«Пришлось искать компромисс»: Катерина Шпица долго выбирали с мужем место для совместного отдыха

Актриса Катерина Шпица в последнее время находится в Сочи. Там знаменитость учится кататься на доске для снежных склонов. Примечательно, что муж Катерины не сразу решился на такой эксперимент.

Отметим, что Шпица уверенно чувствует себя на лыжах. Ранее артистка заявляла, что с детства была подвижной и спортивной девочкой. Она устраивала для родных настоящие концерты со своими хореографическими постановками. А недавно приняла участие в шоу «Танцы со звездами».

Именно поэтому медовый месяц со своим избранником Екатерина собиралась провести, разъезжая на лыжах. Однако муж Шпицы — Руслан Панов — был против.

«Фух, ребята! Впервые, пожалуй, нам пришлось искать компромисс. До этого синхронно как-то все было… Зимние виды спорта муж, выросший в Якутии, не жалует. Убеждать, что горные лыжи и беговые — разные стихии — бесполезно», — призналась Катерина.

Однако пара все же смогла прийти к общему решению. Катерина и Руслан захотели освоить сноуборд. Совместные падения на склонах, по словам знаменитости, только укрепляют брак.

«Сошлись на том, что сноуборд — сносно, ну и хоть немного напоминает серфинг (кстати, и это у меня в планах!) Короче, учимся вместе. Мне как лыжнице лыжи кажутся проще и безопаснее. Вместе падаем и встаем. Весело, кстати! Ибо тренер у нас с юмором! Интересно, а сноубордисты все такие?».

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