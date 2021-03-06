Модница зимы: яркие образы Гагариной, Куликовой, Шпицы и Курковой в сериалах сезона

Минувшей зимой телеканалы порадовали зрителей продолжениями сразу нескольких популярных сериалов. Кроме того, не обошлось и без громких премьер. Вместе с фэшн-экспертом, международной топ-моделью Кирой Дихтяр мы оценили образы героинь сериалов «Бывшие», «Топи», «Склифосовский» и «За первого встречного», чтобы выбрать модницу телесезона.

Полина Гагарина, героиня сериала «Бывшие»

Для 33-летней певицы Полины Гагариной роль в сериале «Бывшие» стала первой большой в карьере актрисы. Девушка, окончившая Школу-студию МХАТ, сыграла одну из главных героинь в третьем сезоне сериала, вышедшем на платформе START в январе.

Гагарина сыграла Елену, современного писателя и популярного коуча. У девушки не все так просто в жизни, поэтому она стала клиенткой главного героя — психолога-консультанта Ильи. В одном из эпизодов красавица появляется в ярком аутфите, красноречиво заявляющем о личности героини – она уверенная в себе, стильная и… попсовая.

«Пожалуй, это хороший собирательный образ писательницы низкопробного чтива, которая, при этом пользуется большим успехом у соответствующей публики. Она яркая, запоминается, как персонаж. Эдакая девушка «с перчинкой», о чем говорят цвета, фактуры и довольно агрессивные аксессуары. Образ на 10 баллов из 10!», — оценила образ Елены эксперт.

Мария Куликова, героиня сериала «Склифосовский»

Долгожданное продолжение сериала о врачах института скорой помощи «Склифосовский» стартовало на телеканале «Россия» в феврале. Новый сезон получился очень драматичным – главный герой Максима Аверина, доктор Брагин, серьезно болен. И его половинка, хирург Марина Нарочинская, которую исполнила Мария Куликова, бросается на помощь любимому.

Сериал о врачах, поэтому главные герои редко появляются на экране в «штатском». Но по делам Нарочинская отлучается в повседневных нарядах.

Один из низ – белая блузка с металлическим декором, серой жилеткой поверх и брюки палаццо, прокомментировала Кира Дихтяр. Фэшн-эксперт отметила:

«Образ в целом подчеркивает статус героини, все-таки она не рядовая медсестра и даже не терапевт. Он стильный, но спокойный, сдержанный. Нет лишних деталей, которые отвлекали бы от сути персонажа, при этом четко прослеживается составленный образ, он не размытый, а основательный. Глядя на нее, сразу можно понять, что бы она не надела никогда, а что ей точно бы понравилось. 10 баллов из 10», — оценила эксперт.

Екатерина Шпица, героиня сериала «Топи»

В зимнем телесезоне не обошлось без мистики. Сюжет восьмисерийного фильма «Топи» строится на путешествии нескольких незнакомых ранее людей в заповедный монастырь. Каждого из них влечет туда личная драма.

Екатерина Шпица сыграла роль москвички Кати. Девушку бросил парень спустя пять лет отношений. Чуть не покончив собой, героиня принимает предложение незнакомца на трип в Топи – деревушку в глухом регионе. Отправляются путешественники туда на поезде.

Героиня Шпицы – гламурная барышня, которая старается даже в нетипичных для столичной леди обстоятельствах выглядеть модно. Она нарядилась в бордовые скинни, розовое укороченное пальто-чебурашку, повязала на шею желтый платок. Чемодан, к слову, у нее оказался розовый.

«Героиня затерялась бы среди толпы в столице — в подобном наряде можно повстречать около ста девушек за один день. Образ довольно легкомысленный, но составлен нелогично. Я бы заменила эти бордовые скинни на классический деним, тогда персонаж не смотрелся бы нарочито «неправильным». В глаза бросается сочетание цветов, думаю, если девушке, живущей в ритме большого города, не лень потратить время на укладку локонов, то она точно задумается о сочетании цветовой гаммы в своем повседневном образе. 5 баллов из 10», — заключила Дихтяр.

Равшана Куркова, героиня сериала «За первого встречного»

Сериал «За первого встречного» с Равшаной Курковой в главной роли – история о любовном треугольнике. Здесь и слезы, и предательство, и настоящие чувства, и счастливый финал. Актриса исполнила роль бизнес-леди Саши Самойловой, которая накануне свадьбы застала своего жениха в постели с другой.

В порыве эмоций Саша тут же решает играть свадьбу с первым встречным – отменять кавказскую церемонию бракосочетания она побоялась. Да и кто узнает, что жених – подложный, ведь предки из глубинки ни разу его не видели.

На экране героиня Курковой появляется в самых разных нарядах, вплоть до свадебного. Один из них – платье оверсайз и мюли, — подчеркнул в Саше Самойловой ее мягкость и доброту. К тому же, огромный медведь подмышкой добавил сцене детской непосредственности. А вот модный эксперт Кира Дихтяр оказалась категорична:

«Мне очень импонирует Равшана с визуальной точки зрения, с ее внешностью художники по костюмам могли бы поработать по лучше. Думаю, из нее получилась бы идеальная бизнес-леди, но цветастый сарафан и коричневые мюли на плоской подошве как-то не вяжутся с образом женщины, которая принимает серьезные решения и управляет бизнесом. 4 из 10 баллов», — оценила аутфит модель.

Подводим итоги

Учитывая баллы, которые поставила фэшн-эксперт Кира Дихтяр нашим героиням, отметим, что модницами зимнего телесезона можно смело назвать писательницу Елену (Полина Гагарина) из сериала «Бывшие» и хирург Марину Нарочинскую (Мария Куликова) из восьмого сезона сериала «Склифосовский». Именно их образы получили по 10 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch. Украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim.

Смотрите также