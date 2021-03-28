«Принимаем поздравления»: дочь певицы Славы похвасталась достижением

Александра Морозова пошла по стопам звездной мамы и занимается сольной карьерой.

Старшая дочь певицы Славы, 21-летняя Александра Морозова пошла по стопам звездной мамы и строит сольную карьеру. Девушка уже успела выпустить первый клип и песни, а недавно решила отказаться от былого псевдонима. Ранее она выступала как «Мамина дочь», теперь же решила выходить на сцену под своим именем и фамилией.

В своем Instagram девушка похвасталась новым творческим достижением. Вместе с мамой они выиграли премию Fashion People Awards Teens 2021.

«Номинация «Семейные ценности» и спели дуэтом песню «Подруга». Так классно провели день в кругу самых близких и родных», — написала Морозова.

Напомним, что Слава выступает продюсером своей дочери. Также у 40-летней артистки есть младшая дочь, 9-летняя Антонина.

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