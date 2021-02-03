«Все налоги честно плачу»: певица Слава озвучила сумму за свое выступление на корпоративах

Как отметила певица, сейчас дай Бог заработать хотя бы половину из этих денег.

Певица Слава в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» озвучила сумму, за которую она готова выступить на корпоративе.

«Полтора миллиона рублей и выше. Хотя сейчас дай Бог 50 процентов от этой суммы заработать. Вот бы сейчас налоговая инспекция меня услышала. Хотя я все налоги честно плачу».

Певица Слава

Как отметила звездная исполнительница, она никогда не жалеет денег на веселье. Кроме того, звезда всегда готова занять денег друзьям. «Главное, чтобы не обманывали. Если обманут, то никогда не дам больше. На веселье я никогда денег не жалею. И никогда не экономлю. Сейчас все, наверное, подумают, что я жена олигарха», — заметила исполнительница.

Напомним, что певица Слава находится в гражданском браке с бизнесменом, директором «Национальной резервной корпорации» Анатолием Данилицким. От него в 2011 году она родила дочь Антонину. От первого брака у нее есть дочь Александра.

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