«Есть первое!»: Ягудин эмоционально отреагировал на победу фигуристов на чемпионате мира

Россияне выиграли в соревнованиях спортивных пар впервые с 2013 года.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Алексей Ягудин в Instagram эмоционально отреагировал на победу российского дуэта Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Есть первое!» — написал под фотографией победителей спортсмен, явно намекая, что у России еще будут победы на чемпионате мира.

В комментариях под постом отметился известный тренер Александр Жулин. «Молодцы», — заявил он. «Радость просто неимоверная», «Блестящая победа и заслуженный триумф российской пары», — заявили в комментариях пользователи.

Напомним, что российская пара стала чемпионами мира в спортивном катании впервые с 2013 года. Заметим, что третье место досталось еще одним россиянам – паре Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Между двумя российскими парами вклинились китайские фигуристы.

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