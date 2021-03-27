Отец Виктора Цоя высказался о требовании вернуть 13 млн рублей за права на песни сына

Семья Виктора Цоя снова оказалась в центре скандала с наследием легендарного рок-музыканта. 26 марта в прессе появилась новость о том, что музыкальный лейбл Moroz Records собирается через суд истребовать с отца и сына погибшей звезды 13,4 миллиона рублей.

Соббщается, что еще в 2011 году прямые наследники Цоя передали этой компании права на использование песен рокера, но через шесть лет обратились в суд, требуя признать договор недействительным. Роберт и Александр Цои решили, что лейбл слишком мало отчисляет им за распоряжением творчеством Виктора. В тот раз суд встал на сторону родственников певца, и якобы теперь компания хочет вернуть уплаченные ею по контракту деньги назад.

Однако отец и сын Цоя про иск, поданный к ним, узнали только от журналистов.

«Я ни о каких исках не слышал, ничего не получал, — цитирует Роберта Цоя «КП-Петербург». — Саша мне тоже ничего не рассказывал. Слухи какие-то».

Александру Цою также не приходило никаких документов по данному делу, об этом изданию сообщила его представитель Софья Михайлова-Микулинская.

Напомним, что родственники музыканта сами подали иск к режиссеру Алексею Учителю, который в 2020 году выпустил фильм «Цой». Сын лидера группы «Кино» заявил, что в картине слишком много искажений действительности, порочащих родных и близких отца.

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