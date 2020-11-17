Сын музыканта будет судиться с Алексеем Учителем даже после выхода фильма «Цой» в прокат

Несмотря на то что фильм «Цой» Алексея Учителя все-таки вышел в прокат 12 ноября, семья легендарного музыканта, не согласная с тем, как были поданы события в картине, не собирается сдаваться. Еще в конце октября сын звезды Александр Цой подал иск на компанию режиссера, правда, фильм увидел свет до того, как развернулись какие-то действия.

Истец рассказал «Комсомольской правде – Санкт-Петербург», что изначально хотел, чтобы прокат был приостановлен, а он и отец музыканта Роберт Цой получили копии картины для ознакомления.

«Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам», — пояснил Александр.

Теперь уже это требование не актуально, но Цой не собирается отзывать свой иск — он будет бороться за возможность изменить готовую ленту. Главной его претензией остается то, что Учитель не имел права использовать видеозаписи с лидером группы «Кино», которые показаны в картине. Если удастся выиграть дело, семья музыканта потребует от Учителя убрать ряд кадров из фильма.

Кстати, сыну Цоя в фильме было уделено много внимания, маленький мальчик оказался там одним из ключевых персонажей, но по требованию семьи его имя было изменено с Саши на Женю.

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