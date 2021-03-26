«Мне это очень нравится!»: недавно вышедшая замуж Дарья Повереннова рассказала о браке с миллионером

Актриса признается, что жить с печатью в паспорте ей комфортнее, чем без нее.

Звезда театра и кино Дарья Повереннова 14 февраля этого года официально вышла замуж за своего избранника, миллионера Андрея Шаронова.

До того как принять решение о вступлении в брак, пара на протяжении восьми лет встречалась и жила вместе. Далеко не каждая женщина может похвастаться таким результатом. Казалось бы, официальный брак не нужен ни Поверенновой, ни Шаронову. Взрослые люди, имеющие опыт семейной жизни и взрослых детей. Зачем? Дарья Повереннова утверждает, что ей, например, стало намного комфортнее рядом с законным мужем.

«Может быть, это влияние нашего консервативного общества: считается, что мужчина и женщина должны жить в браке. Но я по себе могу сказать, что в браке гораздо приятнее, чем вне его. Вот просто по ощущениям, чувству принадлежности. Мне это очень нравится!» — призналась Дарья Повереннова в беседе с «Комсомольской правдой».

Напомним, Дарья Повереннова впервые вышла замуж еще в девятнадцать лет. Первым мужем актрисы стал актер и режиссер Александр Жигалкин. Брак распался через десять лет из-за романа Поверенновой с Валерием Николаевым. С нынешним мужем актриса познакомилась, уже будучи зрелой женщиной.

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