Аристократично: Дарья Повереннова в водолазке платинового оттенка вышла в свет

В Москве в эту среду состоялась светская премьера фильма «Аферистка». Своим вниманием мероприятие почтили многие звезды российского шоу-бизнеса. В числе приглашенных были замечены: Олеся Судзиловская с мужем Сергеем Дзебанем, звезда сериала «Сваты» Даниил Белых, Мария Голубкина, Ольга Кабо, Алика Смехова, Кирилл Кяро и другие.

Посетила премьеру и актриса Дарья Повереннова. Для светского выхода звезда выбрала подчеркнуто простой, но вместе с тем элегантный образ. Дарья Повереннова облачилась в водолазку сложного платинового оттенка и черную юбку. Несмотря на кажущуюся простоту аутфита, выглядела 48-летняя актриса аристократично.

Стоит отметить, что Дарья Повереннова много времени уделяет уходу за собой и не стесняется рассказывать в Instagram о том, какие именно косметологические процедуры делает, чтобы сохранять молодость и красоту.

А также она ведет активный образ жизни, занимается спортом, обожает бег. Словом, потрясающая стройность Дарьи Поверенновой — результат титанического труда над собой.