Нелли Ермолаева рассказала об издевательствах на «Доме-2»

Уроженка города Новокуйбышевска Самарской области Нелли Ермолаева приобрела известность благодаря своему участию в популярном реалити-шоу «Дом-2». Сейчас Нелли — телеведущая, бизнес-леди и начинающая писательница.

В своей первой книге она, в частности, рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться в первые дни пребывания на проекте «Дом-2».

«Дом-2» — это армия. Здесь есть свои «духи» и «деды». Чтобы добиться какого-то результата, чтобы прислушивались к твоему мнению, чтобы ты мог раздавать какие-то советы и сам смог перейти в ранг «старичков», конечно, должно пройти какое-то время», — отметила Нелли Ермолаева.

Она рассказала, что старожилы сразу увидели в ней своего конкурента и начали тут же предпринимать попытки к ее устранению. Дерзкая Нелли не боялась вступать в открытые конфликты с самой яркой участницей проекта «Дом-2», имени которой она не называет. Противостояние девушек было очень жестким.

«Она могла бросить мне сырую рыбу под ноги, показывая «мое место». Я же, в свою очередь, не поддавалась на провокации и не давала им то, чего они хотели, — моих слез. Они не смогли меня сломать», — поделилась Нелли Ермолаева.

Об этом и многом другом Нелли Ермолаева рассказала в своей книге «Любовь не по сценарию».

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