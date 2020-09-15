Нелли Ермолаева решила продать бизнес, который приносит в месяц полмиллиона рублей

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева решила продать свою студию по наращиванию ресниц. Объявление она разместила на популярном сайте «Авито». Салон находится в самом центре столицы, недалеко от метро «Маяковская».

Как отмечено в объявлении, данную студию красоты посещают многие звезды шоу-бизнеса. Всего у предприятия свыше 40 тысяч клиентов. Бизнес Нелли Ермолаева продает вместе с оборудованием, мебелью и богатой клиентской базой.

Судя по объявлению, человек, который купит бизнес, будет зарабатывать в месяц в районе полумиллиона рублей. Общая стоимость бизнеса 2,5 миллиона.

Отметим, что не так давно Нелли Ермолаева рассталась с отцом своего ребенка. Сейчас она вся сосредоточена на воспитании сына Мирона. Возможно, что на студию по наращиванию ресниц у нее просто не остается времени. Кроме того, бывшая звезда «Дома-2» пишет сейчас книгу. В ней она расскажет о перипетиях своей жизни, сообщает «СтарХит».