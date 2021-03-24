«Простят этот образ»: стилист указала на модные промахи в молочном аутфите Подольской

Модный эксперт сайта Teleprogramma.pro Элла Маковей отметила, что певице стоило бы соблюдать баланс темных и светлых красок в одежде.

Мама двух чудесных мальчишек, популярная певица Наталья Подольская обожает наряжаться, и каждый ее аутфит вызывает неподдельный интерес у поклонников вокалистки. Чувство вкуса и стиля редко подводят красавицу, что вызывает желание ей подражать.

На фото в Instagram Наталья Подольская предстала в нюдовом аутфите, запечатлевшись к тому же на фоне глянцевых белых стен и огромного розового медведя.

«Потому что я цветочек», — подписала снимок Наталья Подольская.

По мнению модного эксперта Teleprogramma.pro Эллы Маковей, конкретно в этом образе вокалистки явно не достает контрастных оттенков.

«Наталья Подольская обладает теплым колоритом внешности средней контрастности, — отметила Элла Маковей в разговоре с Teleprogramma.pro. — Выбирая молочные оттенки, следует дополнять их более темными. В то же время важно соблюдать пропорции темных и светлых тонов. В аутфите на фото певица позирует в светлых прямых брюках с разрезами и удлиненном жакете в мелкую клетку «пье-де-пуль». Этот образ был бы идеальным, если бы Наталья дополнила его аксессуарами той же палитры или контрастным колор-блоком. Но черно-белая сумка и серые ботильоны, хоть и являются ахроматами, на мой взгляд, простят этот образ».

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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