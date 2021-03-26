Орлова о личном: «Женщина беззащитна. Ей всегда нужно мужское плечо»

Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что ее сердце не свободно. Однако раскрывать личность своего избранника не стала.

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова, кажется, близка к тому, чтобы рассекретить своего возлюбленного и начать хотя бы периодически публиковать совместные с ним фото.

Роман Ольги Орловой с бизнесменом по имени Валерий длится уже два года, а между тем звезда не торопится представлять возлюбленного поклонникам.

Но один шаг к тому, чтобы сделать свои отношения достоянием общественности, Орлова уже сделала.

На своей страничке в Instagram теледива поделилась фото, на котором запечатлена рядом с мужчиной. В кадр, правда, попали только его плечо и рука, которые, впрочем, позволяют судить о том, что избранник Ольги Орловой находится в прекрасной физической форме. Звезда прильнула щекой к плечу избранника, демонстрируя, как ей хорошо и надежно рядом с ним.

«Мужчина должен помнить, что женщина беззащитна. Ей всегда нужно мужское плечо, забота и уверенность в нем. Даже если она выглядит сильной», — написала Ольга Орлова под фото.

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