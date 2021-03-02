«Сразу видно, слева никто не спит»: Ольга Орлова показала свою роскошную кровать

Экс-солистка группы «Блестящие» и бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова довольно часто показывает в Instagram интерьеры своего роскошного дома. Дизайн комнат выдает, что их хозяйка — человек, обладающий прекрасным чувством вкуса и стиля.

Дом звезды очень красив, интерьер выполнен в теплых и при этом сдержанных тонах. Поздним вечером вторника Ольга Орлова поделилась в Instagram снимком своей спальни и кровати, уже почти разобранной для сна.

Комнату теледива делит со своим домашним питомцем — шарпеем Бруно. Собака легла спать на пуфик рядом с хозяйской кроватью.

«Я, как человек с очень чутким сном, испытываю огромную нежность, когда мой мишка тихонько посапывает ночью. Кто бы что ни говорил, а животные — это нереальный кайф», — написала Ольга Орлова под фото.

Самые докучливые подписчики звезды обратили внимание, что у одеяла на кровати отвернут только уголок справа и пришли к выводу, что на этом ложе Ольга Орлова спит одна. Некоторых заинтересовало зеркало, висящее над кроватью. Для чего оно, Ольга пока не ответила.

«Сразу видно, что слева никто не спит», «Оля, здравствуйте. Скажите, интересно, зачем над кроватью зеркало? Просто вижу в интерьерах у некоторых, и постоянно у меня вопрос этот возникает, это что-то значит?» — обсуждают в Сети.

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