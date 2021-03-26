Лама, Неваляшка, Змея и Белый Орел: поклонники «Маски» назвали участников, которые достойны финала

Поклонники самого охраняемого проекта телеканала НТВ — шоу «Маска» — с нетерпением ждут вечера воскресенья, когда в эфир выйдет очередной выпуск программы.

На проекте к этому моменту осталось девять участников из четырнадцати, пятеро уже разоблачены. Шоу «Маска» покинули Черная Пантера, Ананас, Пингвин, Банан и Розовая Пантера. Борьба за выход в финал накаляется. А поклонники проекта между тем называют имена своих фаворитов — участников, которые, по их мнению, достойны финала шоу «Маска».

В аккаунте проекта в Instagram телезрители обмениваются своими мнениями, называют лучшие выступления, самых сильных вокалистов и гадают, кто же скрывается под масками.

«Финалистами должны стать Лама, Неваляшка, Змея и Белый Орел. Желаю Ламе победы», «Если в Змее Гагарина, а в Носороге, скорее всего, Туриченко, то я за Змею», «В костюм Змеи идеально бы влезла Лобода, ноги точно ее, да и по всем подсказкам совпадает», «Каждое воскресенье жду с нетерпением выступления Зайки», «Заяц, Орел, Солнце — лучшие», — высказались в Сети.

Напомним, уже в ближайшее воскресенье будет разоблачен новый участник шоу «Маска». До финала остается ровно месяц.

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