Неваляшка, Носорог и Единорог: поклонники шоу «Маска» назвали своих фаворитов

В ближайшее воскресенье на телеканале НТВ состоится очередной эфир самого охраняемого проекта — шоу «Маска». Поклонники программы всю неделю горячо обсуждают происходящие на ней события, высказываясь о своих предпочтениях.

В официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram телезрители назвали своих фаворитов.

«Выступление какой «Маски» вам понравилось больше всего?» — спросили авторы проекта поклонников.

Порядка полутора тысяч комментариев оставлено под этим постом. Многие признаются, что их фаворит по итогам прошлых эфиров – участник шоу, выступающий в костюме Неваляшки.

«Неваляшка. Ну, такая милашка… Кто бы там ни был! Такая мимимишная она», «Неваляшка пока реально крутая», «Единорожка. Мне кажется, там Гоар Аветисян. Что-то смех подозрительный», «Лучшие Носорог и Единорог», «Носорог, Неваляшка и Крокодил — мои фавориты», «Единорог, однозначно. В этом шоу он оказался ярче всех», — высказываются в Сети.

В списке предпочтений фанатов шоу также Змея и Заяц. Что же касается тех, о чьем немедленном разоблачении мечтают телезрители, это Розовая Пантера и Банан.

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