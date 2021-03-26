Тима Белорусских признал вину по делу о покупке наркотиков

Минская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего певца Тимы Белорусских и его 25-летнего знакомого. Молодых людей обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Напомним, в конце января 2021 года появилась новость, что кумир молодежи находится под домашним арестом после того, как стражи порядка обнаружили у него дома крупную партию запрещенных веществ. Сам артист тогда опроверг эту информацию, заявив в соцсети, что наркотики — это плохо.

Теперь же прокуратура Московского района города Минска расставила все по своим местам. В ее официальном сообщении говорится, что молодой музыкант и его приятель минувшей зимой дважды покупали наркотики через Интернет. Правда, речь идет о двух граммах запрещенных веществ, а не килограммах, как сообщали СМИ. Часть «товара» парни употребили в игровом клубе, а остальное правоохранители обнаружили при обыске.

Прокуратура подтвердила, что за молодых людей был снесен залог, после чего их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 328 УК Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств», по которой можно получить до 5 лет лишения свободы.

«Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме», — добавили в пресс-службе ведомства.

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