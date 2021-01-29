«Ребятки, наркотики — это плохо»: Тима Белорусских отреагировал на новость о своем задержании

29 января в Рунете появилась новость о том, что кумир молодежи, 22-летний певец Тима Белорусских, задержан в Минске с крупной партией наркотиков. Как сообщает интернет-канал Mash, молодого артиста повязали с двумя килограммами (*** — запрещенного вещества. — Прим. ред.) еще 10 числа. Молодой артист якобы хранил наркотики дома, распространять не собирался, а берег для себя и друзей. Но некто сдал звезду, и правоохранители нагрянули к нему с обыском. После этого Тимофея Морозова (настоящее имя певца) посадили под домашний арест. По белорусскому законодательству ему грозит до пяти лет лишения свободы.

больше по теме Тима Белорусских нахамил своим фанатам на концерте Певец отказался исполнять свои хиты, которые больше всего и ждала публика.

Некоторые СМИ сообщают, что официальный представитель артиста подтвердила им факт ареста. А по Telegram-каналам уже гуляет фото Тимы из РУВД Минска.

Сам Белорусских отрицает, что он находится под арестом. Артист выложил в социальные сети видео, на котором сказал, что он до последнего игнорировал слухи о своем задержании, но их стало слишком много, и он решил прокомментировать ситуацию.

«Ребятки, заявляю вам открыто: все, что вы читаете — это неправда. Я нахожусь дома, да. Но я не под арестом. Все, как всегда. Ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать. Не знаю, чего вы там прочитали, но расходимся!»

Официальные источники в правоохранительных органах ситуацию журналистам пока не прокомментировали.

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