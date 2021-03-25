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«Что ты ешь и пьешь?»: Баскова поразил внешний вид Галкина

Шоумен опубликовал селфи в своем микроблоге.

«Что ты ешь и пьешь?»: Баскова поразил внешний вид Галкина
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин активно ведет свой Instagram, где у него более восьми миллионов подписчиков. С ними он часто делится видеороликами из замка в деревне Грязь, в которых показывает моменты личной жизни и взросления двойняшек Лизы и Гарри. На этот раз шоумен опубликовал селфи, на котором позировал в ярко-желтой футболке.

«Съемки полным ходом!» — написал Галкин.

Максим Галкин
Максим Галкин. Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Фанаты засыпали Максима комментариями, отметив, что он выглядит очень молодо, а Николай Басков решил сразу задать волнующий его вопрос.

«Что ты ешь и пьешь?» — написал Басков, явно имея ввиду моложавый внешний вид юмориста.

Напомним, в этом году Галкин отметит свой юбилей. 18 июня ему исполнится 45 лет. А 23 декабря шоумен и Примадонна отпразднуют 10-летие со дня свадьбы.

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