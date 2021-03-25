«Немножко заранее»: Гагарина предстала в пышном платье, подаренном на день рождения

Именины у певицы еще не наступили, но сюрпризы уже начались.

Певица Полина Гагарина 27 марта отметит свой день рождения. Но уже сейчас звезде начали поступать подарки от поклонников, друзей и партнеров. Один из них красавица показала в своем микроблоге. Ей преподнесли пышное женственное платье из льна с рюшами и декольте v-neck.

«Немножко заранее. Все-таки я еще хотела побыть в 33-х, но ничего страшного, потому что мне приходят невероятные вещи», — порадовалась модница.

Гагарина примерила обновку и похвасталась ею перед подписчиками. Платье модного в нынешнем сезоне серого цвета на запах подчеркнуло хрупкость и стройность красавицы. Украшением образа девушка выбрала актуальное колье в виде массивной цепи.

Кстати, платья — наиболее предпочтительный элемент гардероба у певицы. Причем, как в жизни, так и на сцене. Для выступлений Полина выбирает сверкающие всевозможными оттенками образы, и недавно предстала перед публикой в платье из «зеркальных осколков».

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