«Королева вечеринок»: Гагарина вслед за Королевой отметилась в платье из «зеркальных осколков»

Певица позировала за кулисами в наряде с золотистым блеском.

С началом весны многие звезды возобновили концерты и отправились на гастроли по городам страны. Кристина Орбакайте, Дима Билан, Вера Брежнева, Наташа Королева – эти и другие селебрити уже выступили или готовятся обрадовать фанатов своим талантом.

Наташа Королева на одно из выступлений выбрала оригинальный наряд. Она блистала на сцене в мини-платье из «зеркальных осколков». Ослепительное сияние этих крупных блесток не оставило равнодушным, пожалуй, никого из поклонников.

Вслед за Наташей Королевой в наряде из «зеркальных осколков» на сцену вышла Полина Гагарина. Исполнительница хитов «Спектакль окончен» и «Миллион голосов» предстала перед публикой в золотистом платье-бюстье. «Королева вечеринок… уже не та!», — подписала видео звезда.

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