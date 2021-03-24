«Сыграют с Мальтой»: Виктория Лопырева призвала смотреть матч сборной России по футболу

Посол ФИФА Виктория Лопырева разместила на своей странице пост, посвященный игре сборной России по футболу.
Знаменитость рассказала, что не пропустит первый квалификационный матч российских футболистов. Напомним, игра состоится в среду, 24 марта, в 22:45 по московскому времени.
«Сегодня (24 марта) поздно вечером наши парни сборной России на выезде сыграют с Мальтой в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.
Проходных матчей не бывает, поэтому сегодня нашей национальной команде будет нужна наша поддержка! Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите! У команды будет новая белая форма — пусть она станет удачной!» — заявила Виктория.
Отметим, что после отстранения капитан команды Артем Дзюба вновь выйдет на поле в качестве капитана.
Напомним, стали известны результаты короткой программы среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию. Воспитанница Этери Тутберидзе — Анна Щербакова — заняла первое место. Третье место у российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой.
Смотрите также: