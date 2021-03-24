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«Сыграют с Мальтой»: Виктория Лопырева призвала смотреть матч сборной России по футболу

Игра пройдет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Сыграют с Мальтой»: Виктория Лопырева призвала смотреть матч сборной России по футболу
Виктория Лопырева. Фото: Instagram.com/lopyrevavika

Посол ФИФА Виктория Лопырева разместила на своей странице пост, посвященный игре сборной России по футболу.

Знаменитость рассказала, что не пропустит первый квалификационный матч российских футболистов. Напомним, игра состоится в среду, 24 марта, в 22:45 по московскому времени.

«Сегодня (24 марта) поздно вечером наши парни сборной России на выезде сыграют с Мальтой в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Проходных матчей не бывает, поэтому сегодня нашей национальной команде будет нужна наша поддержка! Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите! У команды будет новая белая форма — пусть она станет удачной!» — заявила Виктория.

Отметим, что после отстранения капитан команды Артем Дзюба вновь выйдет на поле в качестве капитана.

Напомним, стали известны результаты короткой программы среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию. Воспитанница Этери Тутберидзе — Анна Щербакова — заняла первое место. Третье место у российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой.

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