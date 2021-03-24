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«Потому что ты Единорожка!»: поклонники Подольской уверены, что певица принимает участие в шоу «Маска»

Телезрители с нетерпением ждут нового выпуска проекта.

«Потому что ты Единорожка!»: поклонники Подольской уверены, что певица принимает участие в шоу «Маска»
Поклонники Натальи Подольской уверены, что Единорог – это она. Фото: телеканал НТВ

На телеканале НТВ идет второй сезон самого охраняемого проекта – шоу «Маска». Позади уже шесть выпусков программы и пять разоблаченных участников. Впереди – самое интересное, ведь на шоу остаются самые сильные вокалисты. В их числе – участница, выступающая по маской Единорога.

У судей шоу практически нет сомнений в том, что в костюме сказочного парнокопытного на сцену проекта выходит Наталья Подольская. Смущают их только некоторые подсказки и ответы на вопросы, в которых Единорог утверждает, что не замужем.

Между тем, у жюри есть и другие версии, а вот поклонники Подольской уверены, что Единорог – это она, без вариантов.

В аккаунте Натальи в Instagram подписчики оставляют комментарии с комплиментами, восхищаясь номерами, как они считают, Подольской на шоу «Маска».

«Потому что я цветочек», — подписала певица один из своих снимков в Instagram.

И ей тут же ответили, что она – Единорог.

«Потому что ты Единорожка!» «Единорожка! Сто процентов», «Однозначно!», «Я думаю, на кого вы похожи? На Единорожку!» — высказываются в Сети.

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