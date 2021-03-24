«Хороший сон»: Анна Калашникова рассказала, как ей удается сохранять красоту

Певица и модель Анна Калашникова появилась на премии Всероссийского конкурса «Красота без границ» в наряде, расшитом блестящими пайетками.
Бывшая возлюбленная исполнителя Прохора Шаляпина выбрала для торжественного мероприятия вечернее платье в пол приглушенного серого цвета. Открытые плечи и пышные рукава из сетки, а также стразы и перья украсили наряд Анны.
Напомним, знаменитость уже несколько лет ведет церемонию красоты и грации. Корреспондент портала Teleprogramma.pro поинтересовалась у Анны о ее секретах сохранения безупречной внешности.
«Секреты красоты — хороший сон. Здоровое питание. Сплю обычно мало. Но стараюсь высыпаться хотя бы раз в неделю. Когда не высыпаюсь, использую масочки, патчи. Пью травяной чай. Люблю разные косметические процедуры. И конечно, женщину украшает любовь и позитивные эмоции», — ответила на вопрос Teleprogramma.pro Калашникова.
К слову, в этом году на церемонии Анна продемонстрирует еще и свои вокальные данные. Телеведущая исполнит песню. Также знаменитость удостоится премии «Музыкальная дива».
Смотрите также: