«Бомбический наряд»: Анна Калашникова похвасталась вечерним полупрозрачным платьем с перьями

В одной из последних публикаций личного профиля бывшей девушки певца Прохора Шаляпина появился фотоотчет с торжественного вечера в кругу близких подруг. Примечательно, что для встречи Анна Калашникова выбрала длинное бальное платье.

Знаменитость облачилась в красный наряд, который был сделан из тонкой ткани и перьев.

«Было очень весело и душевно, как никогда! Все, что мы девочки так любим! Шикарные места, веселая компания, бомбический наряд и сюрпризы!» — заявила Калашникова.

Волосы Анна уложила в любимую прическу — голливудские локоны. Также модель добавила к образу акцентные аксессуары: маленькую красную сумочку на длинном ремешке и посеребренные серьги.

Отметим, что поклонники Калашниковой остались в полном восторге от модного выбора кумира. Подписчики написали приятные комментарии Анне. А также подчеркнули, что она была самой яркой на празднике:

«Шикарная», «Красотки невероятные», «Какое платье! Отпад просто», «Тебе очень подходит красный», «Очень красивое платье, фото великолепное», «Анна, вы, как всегда, шикарны! Вообще фотографии очень классные», «Наряд невероятный», «Платье — просто бомба!»

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