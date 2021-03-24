«Это идеальное сочетание»: модный эксперт осталась довольна образом Тины Канделаки в стиле smart casual

В одной из последних публикаций личного аккаунта журналистка Тина Канделаки разместила снимок своего нового модного образа. Стилист портала Teleprogramma.pro — Юлия Люгай — прокомментировала наряд знаменитости.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» облачилась в прямые темно-синие джинсы, облегающих фигуру. К классической белой рубашке Тина добавила черную кожаную укороченную куртку. А на ноги надела серые ботильоны с v-образным вырезом.

«Как искусно Тина добавляет изюминки в свой образ, придавая ему завершенности. Ведь и здесь, глядя на ее образ, мы видим гармоничный лук», — отметила стилист.

Наряд стиля smart-casual впечатлил Юлию благодаря модной сумке в ярко-желтом цвете с вырубной ручкой строгой геометрической формы. Также фэшн-эксперту понравились повторяющиеся острые V-образные углы в аутфите Канделаки.

«Тина Канделаки никогда не боится совмещать тренды с классикой, уже давно успев понять, что именно это идеальное сочетание для современного лука», — подчеркнула Люгай.

«В этом году «безупречный серый» (Ultimate Gray) и «освещающий желтый» (Illuminating) признаны главными цветами 2021. Эта пара цветов несет в себе послание силы и надежды, одновременно стойкое и воодушевляющее», — прокомментировала стилист цветовое решение образа Тины.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. Прошла курсы: Школа творческих профессий Talentsy (курс «Стилист-имиджмейкер»), курс «Я fashion-блогер» Школы Карины Нигай, Stylehunter School от Лины Дембиковой, курс Fashion styling, образовательный проект «Левое полушарие Интроверта», курс «История моды: от «прекрасной эпохи» до Vetements». В фэшн-индустрии 1,5 года.

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