«Похожи?»: Навка запечатлелась с дочерью от Жулина, представ с ней в одном стиле

Александра и Татьяна сделали одинаковые укладки, а также примерили кофты в похожих оттенках.

Татьяна Навка запечатлелась со своей старшей дочерью Александрой Жулиной, сделав с ней одинаковые прически «розетки». Кроме того, девушки облачились в кофты в похожей тональности. Получившийся снимок фигуристка обнародовала в личном блоге.

«Похожи? Саша, конечно, будет ругаться, что опубликовала. Но я не устояла! Как же хорошо, когда у тебя такая взрослая, красивая и мудрая дочь», — подписала она кадр.

«Очень», — поддержала звезду продюсер Яна Рудковская. «Очень сладкая девочка», — отметилась в комментариях певица Жасмин. «Очень хорошая и скромная девушка. Таких сейчас очень мало. Погожа 50/50», — сказала жена Стаса Михайлова Инна.

Напомним, что Саша родилась в мае 2000 года от первого мужа олимпийской чемпионки фигуриста Александра Жулина. У Татьяны также есть дочь Надя, ей шесть лет. Она появилась во втором браке звезды с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента России.

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