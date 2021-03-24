Струящаяся ткань: 71-летняя Пугачева в платье-рубашке миди отметилась в гостях у близкой подруги

Алла Пугачева ведет довольно насыщенную светскую жизнь. Шумные и резонансные вечеринки с участием Примадонны чередуются с тихими в узком кругу. На этот раз Алла Борисовна провела время с подругами, которых знает очень давно.

В свой особняк на семейный праздник певицу пригласила ее давняя приятельница Алина Редель. Накануне отмечался день рождения невестки Редель — Анастасии. Во время торжества было сделано памятное фото, на котором отметилась и Алла Пугачева.

«Отметили день рождения Насти. Как всегда, с шикарным тортом», — подписала Алина Редель снимок.

Хозяйка дома запечатлена в окружении своих сына и невестки, Аллы Пугачевой, Арины Шараповой и Марии Досталь.

Алла Пугачева для визита в гости выбрала простой и вместе с тем сложный наряд. Примадонна облачилась в платье-рубашку миди с принтом в виде хлопьев белого снега. С помощью кожаного ремня сделан акцент на талии. В свои почти 72 года Алла Борисовна выглядит великолепно, умело подавая себя.

«Какие вы все красивые», «Какие красотки», «Красота», «Приятная атмосфера», — восхитились в Сети элегантными дамами.

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