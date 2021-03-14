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«Спасибо, что пришли»: Ивлеева рассыпалась в благодарностях Пугачевой и Галкину за участие в ее вечеринке

Телеведущая сделала публичное признание.

«Спасибо, что пришли»: Ивлеева рассыпалась в благодарностях Пугачевой и Галкину за участие в ее вечеринке
Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

В ночь на субботу известный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева закатила шумную вечеринку по случаю своего 30-летия. На день рождения красавица пригласила весь звездный бомонд во главе с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Шоумен был невероятно вдохновлен громким праздником в ресторане «Прага» и после оставил отзыв о нем на своей страничке в Instagram.

«Это было весело, необычно, креативно, познавательно, атмосферно, провокационно! Спасибо, Настя, за незабываемые арт-впечатления!» — написал Максим Галкин.

Виновница торжества тут же отозвалась на публикацию мужа Примадонны и поблагодарила высоких гостей за участие в вечеринке.

«Спасибо, что пришли!» — написала Настя Ивлеева в комментариях.

Настя Ивлеева поблагодарила Галкина и Пугачеву
Настя Ивлеева поблагодарила Галкина и Пугачеву. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Стоит отметить, что многие поклонники Аллы Пугачевой были очень удивлены, увидев ее на тусовке с модными блогерами. Неужели фигура Ивлеевой может что-то значить для Примадонны?

По некоторым предположениям, ведущая телеканала «Пятница!» приглашала на день рождения Максима Галкина, с которым уже успела сделать несколько удачных проектов. А Алла Пугачева стала приятным бонусом для именинницы.

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