«Люблю это фото!»: Николаев показал 71-летнюю Пугачеву в кофте «летучая мышь» с именинником Буйновым

24 марта свой день рождения отмечает Александр Буйнов. Ему исполнилось 71 год. По этому случаю композитор поделился в своем микроблоге редким снимком, на котором запечатлен он сам в компании Примадонны отечественного шоу-бизнеса и именинника Буйнова. Алла Пугачева активно жестикулирует руками. Судя по памятному снимку, друзья собрались на гриль-вечеринке. Жена шоумена Максима Галкина примерила белую кофту-размахайку, этот наряд еще принято назвать «летучая мышь» за счет свободных рукавов.

Напомним, что ранее Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения Насти Ивлеевой. Свой юбилей она с помпой отпраздновала в ресторане «Прага». Среди звездных гостей также отметился: «Золотой голос России» Николай Басков, кумир тинейджеров — блогер Даня Милохин, Светлана Бондарчук с мужем Сергеем, Ксения Собчак и многие другие.

«Люблю это фото! Вообще люблю нашу теплую компанию и от всей души поздравляю моего друга, коллегу-клавишника и замечательного артиста Сашу Буйнова с днем рождения! Крепкого здоровья тебе, дорогой, жажды жизни и творчества!» — отметил композитор.

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