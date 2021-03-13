«Это было провокационно»: 71-летняя Пугачева в ажурных митенках обнимала Элджея в ресторане «Прага»

Примадонна вместе с мужем Насти Ивлеевой позировала на вечеринке в честь именинницы.

Алла Пугачева стала королевой вечера на торжестве Насти Ивлеевой. Все звездные гости, начиная от блогера Дани Милохина и заканчивая Светланой Бондарчук сфотографировались на память с Примадонной. Среди знаменитостей на празднике также были замечены: Ксения Собчак, Николай Басков, Максим Галкин и многие другие. Звезды кутили всю ночь в ресторане «Прага», наслаждаясь изысканными закусками и напитками.

На одном из фото, которое сделал для своих поклонников шоумен Максим Галкин, Примадонна позировала с Элджеем. При этом Алла Борисовна сама обняла певца за плечи, показав ажурные митенки. Кокетливый снимок ведущий программы «Лучше всех» опубликовал в личном микроблоге.

«На дне рождения у Насти Ивлеевой!! Это было весело, необычно, креативно, познавательно, атмосферно, провокационно! Спасибо, Настя, за незабываемые арт-впечатления!» — отметил шоумен.

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