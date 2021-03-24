«Наши с Полиной отношения сложные»: бывший муж Гагариной впервые прокомментировал развод с певицей

Дмитрий Исхаков признался, что распад семьи стал для него сильным потрясением.

Весь прошлый год поклонники певицы Полины Гагариной обсуждали разлад в ее семье с известным фотографом Дмитрием Исхаковым. В декабре стало известно, что пара официально разведена.

Дмитрий Исхаков довольно долго хранил молчание, не считая нужным комментировать свои отношения с Полиной Гагариной. Бывший муж певицы и сейчас довольно сдержанно говорит о разводе, тщательно обдумывая каждое произнесенное слово.

«Распад семьи стал для меня довольно сильным потрясением. Но, думаю, я смог сублимировать энергию и эмоции в творчество и работу», — сказал Дмитрий Исхаков.

Мужчина признался, что во время совместной жизни всегда был на вторых ролях, за сценой, а теперь у него появились все возможности для роста.

Что касается Полины Гагариной, то за творчеством бывшей жены Исхаков не следит и вряд ли когда-нибудь обратится к ней за советом, как к другу.

«Наши с Полиной отношения сложные. Общаемся мы исключительно по вопросам, касающимся дочери», — цитирует Дмитрия Исхакова Peopletalk.

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