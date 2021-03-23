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«Про отца моих двойняшек»: Алена Ашмарина раскрыла правду о мужчине, от которого родила младших дочерей

Многодетная мама ответила на многочисленные вопросы.

«Про отца моих двойняшек»: Алена Ашмарина раскрыла правду о мужчине, от которого родила младших дочерей
Алена Ашмарина с одной из дочерей-двойняшек Авророй. Фото: instagram.com/ashmy.world/

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», бизнесвумен Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей. С отцами двух старших девочек Патрисии и Алисы она рассталась, когда девочки были еще маленькими.

А вот папа дочерей-двойняшек Алены Ашмариной исчез с горизонта молодой женщины, когда она была беременной. Своих детей мужчина даже и не видел.

Алена Ашмарина не любит говорить на эту тему, но вопросов многодетной маме-одиночке, вероятно, задают так много, что она решила раскрыть горькую правду. С бывшим бойфрендом они даже не ссорились.

«Про биологического отца моих двойняшек можно написать очень коротко. Когда он узнал о беременности, он сразу отказался. Поэтому и писать нечего», — коротко высказалась Алена Ашмарина в сторис Instagram.

Алена Ашмарина с дочками
Алена Ашмарина раскрыла правду от отце близнецов. Фото: instagram.com/ashmy.world/

Стоит отметить, что Алена транслирует сейчас абсолютное материнское счастье. Ее двойняшки Аврора и Ариана, появившиеся на свет в начале января, растут спокойными девочками. Ашмарина успевает заниматься воспитанием детей, контролировать работу своего салона, заниматься спортом и вокалом.

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