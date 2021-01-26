«Уже бегу домой»: родившая двойню Алена Ашмарина оставила дочерей ради вечеринки Ольги Бузовой

Экс-участница «Дома-2» впервые после выписки из клиники вышла в свет.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина второго января вновь стала мамой. Красавица родила дочерей-близнецов Аврору и Ариану. Алена погружена в заботы о своих наследницах, которых у нее четверо. Две старшие девочки — Патрисия и Алиса — были рождены от предыдущих отношений Алены Ашмариной. Экс-участница «Дома-2» предпочла расстаться с их папами, не желая терпеть странное поведение мужчин.

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Накануне Алена Ашмарина впервые после родов вышла в свет, доверив заботы о новорожденных двойняшках и их старших сестренках своим помощницам. Бывшая участница проекта стала гостьей вечеринки экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой.

Молодая мама продемонстрировала чудесное превращение из женщины, находящейся в декрете, в светскую красавицу. Роскошная прическа, элегантное платье и великолепный макияж сделали Алену Ашмарину неотразимой.

На вечеринке Алена пробыла недолго. Она покинула праздник к числе первых, ведь дома ее ждали дочери.

«Все, мои дорогие, я уже бегу домой, скорее к своим малышкам. День рождения удался, я очень рада. Олечка, еще раз с днем рождения! Просто потрясающий вечер!» — поделилась Алена Ашмарина в сторис Instagram.

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