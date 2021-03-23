«Отлично денек начался»: Оксана Самойлова проехалась по Москве в сопровождении полиции

Модель пожаловалась, что ей срочно пришлось поменять все планы.

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — рассказала в одной из последних Stories личного профиля о неприятном происшествии на дороге. Бизнесвумен пришлось ожидать решения полиции несколько часов.

Многодетная мамочка пожаловалась своим поклонникам на неудачный день. Знаменитость отметила, что только она выехала по делам, как все планы мгновенно поменялись. Оксане пришлось последовать за машинами представителей правоохранительных органов.

«Еду с мигалками. Отлично денек начался», — написала Самойлова в своем микроблоге.

Создательница бренда косметики не упомянула, почему именно ей пришлось неожиданно изменить маршрут, да еще и ехать в сопровождении полиции. Однако Оксана просидела в ожидании еще несколько часов.

«Планы на сегодняшний день, как вы понимаете, у меня были абсолютно другие. Мне надо было съездить к врачу, мне надо было подготовиться к завтрашнему дню. Но я сижу тут и жду. Ну, ладно», — призналась Самойлова.

Отметим, что вскоре Оксану отпустили. И девушка поехала дальше по своим делам.

Напомним, что недавно Самойлова снова увеличила грудь. Знаменитость поменяла импланты. Они стали больше предыдущих.

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