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«Подражание – высшая форма лести»: Тина Канделаки «зацепила» в Сети Оксану Самойлову

Телеведущую возмутил тот факт, что модель использовала похожую рекламную кампанию.

«Подражание – высшая форма лести»: Тина Канделаки «зацепила» в Сети Оксану Самойлову
Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Несколько лет назад Тина Канделаки запустила собственный бренд уходовой косметики. В прошлом году на такой шаг пошла и жена Джигана Оксана Самойлова. У каждой марки есть свои поклонницы и все бы ничего, но телеведущую возмутил тот факт, что модель использовала похожую рекламную кампанию для продвижения своего бренда. Об этом Канделаки написала в своем Instagram, опубликовав коллаж из фото.

«Приятно, что наши идеи цитируются брендом Оксаны Самойловой. Подражание – высшая форма лести, спасибо», — написала Канделаки.

Подписчики Тины разбились на два лагеря. Одни отметили, что лучше получилось у Самойловой, другие посчитали, что у телеведущей.

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