Тимати об отношениях с Решетовой: «Про расставание – это лишь официальная версия»

Проект «Холостяк» только стартовал на ТНТ, а шоу уже преследуют скандалы. Так, например, участница шоу Кристина призналась Тимати на разговоре тет-а-тет, что до сих пор находится замужем.

— Я это знал. Ждал, когда ты сама расскажешь, — заметил холостяк.

— Это формальность. У нас просто дружеские чувства, — оправдалась девушка.

А в это время другая участница шоу Дарья призналась Егору Криду, что ее смущают недавно закончившиеся отношения Тимати и Анастасии Решетовой.

— Как будто это пиар-история. Мне кажется, она как мудрая женщина просто поддерживает его начинания, — отметила Дарья.

— Про расставание – это официальная версия. А как на самом деле – это останется только между нами, — заявил Тимати.

Напомним, Тимати официально расстался с Решетовой за месяц в съемках в «Холостяке». Тогда многие действительно не поверили в искренность намерений музыканта.

Смотрите также: