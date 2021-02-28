«Отрезала себе челку»: Мария Погребняк сменила прическу

В одной из последних публикаций микроблога жены Павла Погребняка появилось свежее фото Марии с новой стрижкой.

Погребняк сделала себе челку в домашних условиях маникюрными ножницами. Многодетная мамочка призналась, что прибегает к такому способу уже не в первый раз.

«Отрезала себе челку маникюрными ножницами и не жалею. Мне нравится. Делаю это уже не первый раз! В общем, надо от меня подальше держать именно маникюрные ножницы, если не себе, то другому что-то отрежу. Не хочу вспоминать школьную историю… До сих пор за нее стыдно», — рассказала Мария.

Отметим, что бизнесвумен так и не назвала, что именно и кому она отрезала в подростковом периоде. Зато новая прическа и отрезанная челка порадовали ее поклонников. Фанаты оставили слова восхищения в комментариях под снимком:

«В очередной раз восхищаюсь женщинами, что самостоятельно способны делать из себя богиню», «Отличная идея. Очень идет», «Красавица», «Классно».

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