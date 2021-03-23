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Не оставил ничего: Андрей Аршавин забрал автомобиль и летнюю резину из гаража бывшей жены

Сын журналистки Алисы Казьминой Алексей поделился интересными фактами о футболисте.

Не оставил ничего: Андрей Аршавин забрал автомобиль и летнюю резину из гаража бывшей жены
Андрей Аршавин. Фото: Globallookpress.com

Сын журналистки Алисы Казьминой 17-летний Алексей в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» поделился видеозаписью, на которой видно, как в один из дней футболист Андрей Аршавин приехал к бывшей жене и забрал у нее автомобиль. При этом он отдал девушке детское кресло, после чего проследовал в гараж за летней резиной.

Алиса Казьмина
Алиса Казьмина. Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb/

Как отметил Алексей, с футболистом он не общается. Понимает, что спортсмену просто не нужны эти разговоры. Он уже заблокировал подростка во всех социальных сетях. Алексей даже не стал обращаться за помощью к игроку, когда с Казьминой случилось несчастье и она попала в больницу.

«Я знал: если позвоню — не будет здоровой реакции. Мне стало страшно, что он может прийти в наш дом, забрать ребенка, а нас выгнать, остаться тут с Есеней».

Алексей Казьмин

Напомним, что Аршавин хочет через суд выселить жену с детьми из своего дома. Особняк оформлен на его мать.

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